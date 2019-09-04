Бывшая фигурантка дела о взятке экс-мэру Оренбурга будет защищать застройщиков

С директора и учредителя оренбургского ООО «Статус» Елена Киселева, которая подозревалась в даче взятки в особо крупном размере бывшему главе города Евгению Арапову, сняты обвинения. Ее уголовное преследование прекращено. Также снят арест с ее имущества. Об этом сообщает Ассоциация защиты бизнеса (АЗБ).

Кроме того, Елена Киселева стала официальным представителем АЗБ по государственной политике поддержки и развития бизнеса в сфере строительства России при Уполномоченном по защите прав предпринимателей при президенте Борисе Титове.

«Елена Киселева займется защитой застройщиков от незаконного уголовного преследования, рейдерства и административного давления. В сфере полномочий эксперта также разработка комплекса мер для законодательной защиты строительного бизнеса»,– говорится в сообщении АЗБ.

По информации Ассоциации защиты бизнеса, в первую очередь женщина будет оказывать оперативную информационную и юридическую помощь предпринимателям строительной сферы, которые стали жертвами незаконного уголовного преследования.

Уголовное преследование в отношении Елены Киселевой продолжалось с конца минувшего года. В начале текущего года следствие объявило ее в розыск. Ранее госпожа Киселева была допрошена в качестве свидетеля и заявляла, что виновной себя не считает и готова сотрудничать со следствием.

В отношении женщины возбуждалось уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере), которое соединено с основным уголовным делом экс-мэра города Евгения Арапова. Против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Евгений Арапов был задержан в августе прошлого года сразу после задержания его заместителя по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова.

По версии следствия, бывший мэр города мог получать незаконное вознаграждение от директора ООО «Статус». С января 2016 года по март 2018 года Евгений Арапов, будучи мэром, выдвинул учредителю ООО «НСТ-Групп» условие при заключении договора купли-продажи земельного участка с ООО «Статус», считает силовики. Как стало известно в ходе судебного процесса, ООО «Статус» приобрело земельный участок у ООО «НСТ-Групп» за 40 млн руб., при этом взятка была дана именно с целью получения данного участка, выгодного для компании госпожи Киселевой. При этом продажу участка провела компания «НСТ-Групп», аффилированная с обанкротившимся НСТ-банком. С чем было связано прекращение уголовного преследования, следствие не комментирует.

Георгий Портнов