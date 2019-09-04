Бюджет выводят из офлайна
Нижегородцы смогут отслеживать траты мэрии в режиме онлайн.
На сайте «Открытый бюджет» представлена подробная информация о бюджетном процессе.
Администрация Нижнего Новгорода запустила портал бюджетнн.рф, на котором можно получить подробную информацию о бюджете города. В частности, на сайте представлена информация о доходах и расходах бюджета, муниципальном долге, решениях гордумы по изменению бюджета.
Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что данные о бюджетном процессе города будут поступать на портал автоматически.
Кроме того, на сайте представлены архивные данные и информация о планируемых бюджетных показателях на будущие годы.
Глава города Владимир Панов сообщил, что на сайте можно получить сведения и об инвестиционной работе.
В будущем планируется запустить на сайте опросы, которые позволят жителям города высказаться по поводу вопросов, связанных с городским бюджетом.