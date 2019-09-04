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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Бюджет выводят из офлайна

Нижегородцы смогут отслеживать траты мэрии в режиме онлайн.

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На сайте «Открытый бюджет» представлена подробная информация о бюджетном процессе.


Администрация Нижнего Новгорода запустила портал бюджетнн.рф, на котором можно получить подробную информацию о бюджете города. В частности, на сайте представлена информация о доходах и расходах бюджета, муниципальном долге, решениях гордумы по изменению бюджета.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что данные о бюджетном процессе города будут поступать на портал автоматически.

Кроме того, на сайте представлены архивные данные и информация о планируемых бюджетных показателях на будущие годы.

Глава города Владимир Панов сообщил, что на сайте можно получить сведения и об инвестиционной работе.

В будущем планируется запустить на сайте опросы, которые позволят жителям города высказаться по поводу вопросов, связанных с городским бюджетом.

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