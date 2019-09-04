Власти рассчитывают в срок закончить строительство дороги «Неклюдово - Золотово» Губернатор настаивает на своевременной сдаче объекта.

Реализация проекта позволит развести транспортные потоки в направлении Кирова, Городца и Бора. Инвестиции в строительство развязки на этом участке оцениваются в 3,3 млрд рублей.



Реализация проекта позволит развести транспортные потоки в направлении Кирова, Городца и Бора. Инвестиции в строительство развязки на этом участке оцениваются в 3,3 млрд рублей.

Для интенсификации работ при строительстве параллельно перекладывают железнодорожные коммуникации, коммунальные и энергетические сети.

Представители компании-подрядчика жалуются на то, что им с трудом удается договариваться с газовыми службами, чтобы полноценно продолжать работу.

Объект должен быть сдан в срок, то есть до конца 2020 года, и без увеличения сметы, - заявил губернатор Глеб Никитин.

Во время выездного совещания о ходе работ перед Никитиным отчитывался замгубернатора Сергей Морозов.