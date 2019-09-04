04 сентября, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Власти рассчитывают в срок закончить строительство дороги «Неклюдово - Золотово»

Губернатор настаивает на своевременной сдаче объекта.

от

Реализация проекта позволит развести транспортные потоки в направлении Кирова, Городца и Бора. Инвестиции в строительство развязки на этом участке оцениваются в 3,3 млрд рублей.


Реализация проекта позволит развести транспортные потоки в направлении Кирова, Городца и Бора. Инвестиции в строительство развязки на этом участке оцениваются в 3,3 млрд рублей.

Для интенсификации работ при строительстве параллельно перекладывают железнодорожные коммуникации, коммунальные и энергетические сети.

Представители компании-подрядчика жалуются на то, что им с трудом удается договариваться с газовыми службами, чтобы полноценно продолжать работу.

Объект должен быть сдан в срок, то есть до конца 2020 года, и без увеличения сметы, - заявил губернатор Глеб Никитин.

Во время выездного совещания о ходе работ перед Никитиным отчитывался замгубернатора Сергей Морозов.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Красноярский экономический форум переедет в Нижегородскую область Форум нацпроектов может пройти в Нижнем Новгороде в 2021 году.
Перевозчики ждут от Нижегородской области преференций Грузовые компании просят у облправительства льготы по транспортному налогу.
Крупная сеть пиццерий выкупает филиалы у нижегородских партнеров Это происходит на фоне недовольства франчайзи.
«Территория РИТМА» проходит в Нижегородской области В международном предпринимательском форуме принимают участие 110 бизнесменов.
Нижегородцы выберут на что потратить областные деньги Власти указали на проекты, за которые можно проголосовать, чтобы их профинансировали.
В Дзержинске создадут особую экономическую зону Инвесторы получат налоговые и таможенные преференции.
Профиль пользователя