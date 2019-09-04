Власти рассчитывают в срок закончить строительство дороги «Неклюдово - Золотово»
Губернатор настаивает на своевременной сдаче объекта.
Реализация проекта позволит развести транспортные потоки в направлении Кирова, Городца и Бора. Инвестиции в строительство развязки на этом участке оцениваются в 3,3 млрд рублей.
Реализация проекта позволит развести транспортные потоки в направлении Кирова, Городца и Бора. Инвестиции в строительство развязки на этом участке оцениваются в 3,3 млрд рублей.
Для интенсификации работ при строительстве параллельно перекладывают железнодорожные коммуникации, коммунальные и энергетические сети.
Представители компании-подрядчика жалуются на то, что им с трудом удается договариваться с газовыми службами, чтобы полноценно продолжать работу.
Объект должен быть сдан в срок, то есть до конца 2020 года, и без увеличения сметы, - заявил губернатор Глеб Никитин.
Во время выездного совещания о ходе работ перед Никитиным отчитывался замгубернатора Сергей Морозов.