04 сентября, среда
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Фото: Volkswagen

Новый купе-кроссовер Volkswagen разработают в Бразилии

Компания Volkswagen официально подтвердила создание нового купе-кроссовера для глобального рынка.

Впервые в истории модель, которая будет продаваться по всему миру, разработает бразильское подразделение немецкого автопроизводителя. О новинке пока известно лишь то, что она будет построена на платформе MQB и получит кузов купе-кроссовера.

Премьера модели, носящей предварительное обозначение New Urban Coupe, состоится весной 2020 года. Серийный выпуск автомобиля в Бразилии начнется в том же году, а производство в Европе наладят в 2021-м.

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