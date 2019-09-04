В Невинномысске руководителя фирмы подозревают в уклонении уплаты 6 млн рублей налогов

В отношении генерального директора невинномысской компании «Предприятие „НИКО“» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый в период с 2015-го по 2017 год уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, указав в налоговых декларациях ложные сведения. Общая сумма неуплаченных налогов составила 6 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в указанный период предприятием руководил Заурбек Геккиев.

Суд наложил арест на имущество подозреваемого для возможности возмещения причиненного преступлением ущерба. Расследование дела продолжается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Предприятие „НИКО“» было зарегистрировано в 1996 году и занимается Деятельностью, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Компания принадлежит Заурбеку Геккиеву. Выручка предприятия в 2017 году составила 37,5 млн руб., прибыль — 1,9 млн руб.

Дарья Голякова