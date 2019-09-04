HeadHunter: жители Свердловской области оценили уровень зарплат ниже трех баллов из пяти

Жители Свердловской области оценили уровень заработной платы на 2,8 балла из пяти баллов. Как сообщили аналитики портала по поиску работы HeadHunter, такие данные соответствуют общероссийской тенденции, так как максимальный балл не получил ни один регион.

«Самую низкую оценку своей зарплате в 2,6 балла поставили работники сферы “Спорт, красота”, “Административный персонал”, ”Рабочий персонал” и ”Искусство, массмедиа”. Высший менеджмент оценил свою зарплату на 2,8 балла. Наиболее высокую оценку по три балла поставили представители сфер “Автомобильный бизнес”, “Добыча сырья”, “Строительство, недвижимость”, “IT” и “Бухгалтерия, финансы”»,— рассказали аналитики HeadHunter.

По последним данным Свердловскстата, среднемесячная зарплата жителей региона за полгода составила 39,9 тыс. руб. (+6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Самую высокую зарплату аналитики фиксировали в сфере информации и связи —среднеобластное значение превышено на 41%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (превышение на 28%), в металлургическом производстве (на 26%) и других областях.

В соседних регионах – Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Тюменской области — жители оценили уровень зарплат на 3,2 балла и 2,8 балла соответственно. Лидеров рейтинга стала Пензенская область с баллом в 3,4.