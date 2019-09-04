Долг потребителей перед «Саратовэнерго» превысил 3 млрд рублей

В Саратовской области общая сумма задолженности потребителей за электроэнергию составляет 3,09 млрд руб. Такие данные, актуальные на конец августа, предоставила пресс-служба ПАО «Саратовэнерго».

Лидерами по размеру задолженности оказались ресурсоснабжающие организации. На них приходится 739,7 млн руб. долга. Исполнители коммунальных услуг задолжали 625,7 млн руб., население должно энергетикам 521,2 млн руб. Сообщается, что прирост по данной категории практически не происходит.

Предприятия министерства обороны РФ должны «Саратовэнерго» 118,4 млн руб., МУП «Энгельс-Водоканал» – 109,3 млн руб., Приволжский филиал ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» - 64,3 млн руб., ПАО «Тантал» – 24,7 млн руб., ООО «Водоканал – плюс» (Маркс) – 19,7 млн руб., АО «Саратовский институт стекла» – 14,6 млн руб.

По данным энергетиков, ситуация с оплатой электроэнергии организациями, которые финансируются из местных бюджетов, стала ухудшаться. Дебиторская задолженность таких организаций составила 21,3 млн руб. Наиболее серьезная ситуация в Балаковском (4,95 млн руб.), Балашовском (3,2 млн руб.), Марксовском (2,6 млн руб.) районах.

Марина Ковалева