Проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним рассмотрят в сентябре

Сегодня рабочая группа краевого законодательного собрания подготовила законопроект «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края» ко второму чтению. Проект планируется рассмотреть и принять на сентябрьском пленарном заседании заксобрания.

На заседании рабочей группы директор правового департамента администрации губернатора Дмитрий Носов сообщил, что к этому же заседанию планируется подготовить поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях», устанавливающие административную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. «Надеюсь, что нам удастся рассмотреть этот законопроект одновременно с законом об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина. Чтобы это было единое, взвешенное решение на уровне субъекта федерации»,— пояснил господин Носов. Предлагаемые суммы штрафов он не озвучил.

Напомним, законопроект «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края» был внесен в региональный парламент прокуратурой Пермского края в феврале этого года. В марте краевые депутаты поддержали инициативу надзорного ведомства в первом чтении. Если проект будет принят во втором чтении, запрет вступит в действие через 10 дней после подписания губернатором. Орган госвласти, осуществляющий контроль за исполнением закона, будет определен постановлением правительства Пермского края.