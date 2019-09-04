Рынок ипотеки сократился в Белгородской области

За январь-июнь 2019 года жители Белгородской области взяли ипотечных кредитов на 8,8 млрд руб., что на 500 млн руб. меньше, чем в первом полугодии 2018-го. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития со ссылкой на данные Банка России.

«После прошлогоднего динамичного роста рынок демонстрирует некоторое охлаждение»,— отметили в департаменте.

В количественном выражении белгородцы за первое полугодие взяли 4,85 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Сумма среднего кредита выросла с 1,7 млн руб. в 2018-м до 1,8 млн руб. В этом году белгородцы берут ипотеку в среднем на 17,6 лет, год назад средний срок составлял 16 лет. Средневзвешенная ставка составляет 10,37% годовых.

Всего на 1 июля жители Белгородской области должны банкам по ипотеке 46 млрд руб. (речь об остатках еще не выплаченных кредитов). По сравнению с 1 июля 2018-го, объем долга увеличился почти на 9 млрд руб. «Качество обслуживания кредитов остается высоким. Доля просроченной задолженности составляет менее 0,7%»,— сказали в департаменте.

Сергей Калашников