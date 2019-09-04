Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» выходит на петербургский рынок

Екатеринбургская парфюмерная сеть «Золотое яблоко» (ООО «Мир красоты») выходит на рынок Петербурга. Компания намерена открыть магазин в ТЦ «Невский центр», где она уже арендовала около 1,7 тыс. кв. м торговой площади. Запустить торговую точку ритейлер планирует к новому году. В планах компании открытие еще двух-трех магазинов в Петербурге. Их местоположение пока не определено, ведутся переговоры с торговыми центрами. Об этом со ссылкой на директора по недвижимости сети «Золотое яблоко» Евгения Сапфирова сообщает РБК.

В настоящий момент сеть «Золотое яблоко» насчитывает 12 магазинов в семи городах России. В Петербурге компания выходит на рынок, который делят между собой три федеральные сети: «Рив Гош», «Л'Этуаль» и «Иль де Ботэ».

Сеть «Золотое яблоко» была создана в 2009 году в Екатеринбурге. Единственным владельцем ООО «Мир красоты» является ООО «РК Компани». По данным СПАРК, ее акционеры — Ольга Русяева (83,4%) и Анна Кошкина (16,6%). Оборот ООО «Мир красоты» в 2018 году составил 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — 8,6 млн руб.