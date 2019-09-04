Роспотребнадзор снял с продажи 80 тонн кузбасского молока

Управление Роспотребнадзора по Бурятии сняло с реализации 79,2 тыс. литровых упаковок молока, не соответствующего обязательным требованиям. Как сообщила пресс-служба регионального ведомства, речь идет о питьевом молоке ООО «Кузбассконсервмолоко» под торговой маркой «Тяжин».

Ранее потребители пожаловались в Роспотребнадзор на качество молока торговой марки «Тяжин». Специалисты сделали пробы двух партий молока жирностью 3,2% и 2,5%, которое было изготовлено 29 марта и 14 апреля соответственно. Их исследовали в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, молоко не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Роспотребнадзор выдал предписание о снятии с реализации и утилизации продукции. «Кузбассконсервмолоко» сообщило, что отозвало продукцию у ТК «Продукты от Титана». Кузбасское управление Роспотребнадзора выдало компании-производителю предписание о прекращении действия декларации о соответствии на молоко торговой марки «Тяжин».

Юрий Зуев