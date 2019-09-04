В 1/16 финала кубка России ФК «Краснодар» сыграет с «Нижним Новгородом»

Определился соперник футбольного клуба «Краснодар» в игре 1/16 финала кубка России, которая состоится 25 или 26 сентября (точную дату назовут позже) в столице Приволжского федерального округа. Им стал ФК «Нижний Новгород», который сегодня занимает 13 место в турнирной таблице ФНЛ (первый дивизион российского футбола).

«Краснодар» сегодня лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 17-ю очками в восьми играх чемпионата. Он обходит своих ближайших соперников «Зенит» и «Ростов» только лишь по разнице мячей.

В ближайшем домашнем матче «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов» (13-я строчка в турнирной таблице) в рамках девятого тура РПЛ. Немного позднее станет известна точная дата и время проведения встречи, но билеты уже сейчас доступны для покупки в кассах стадиона и онлайн в личном кабинете.

Дмитрий Михеенко