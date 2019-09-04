В Ростовской области построят шесть новых газозаправочных станций

В этом году в Ростовской области начнется строительство еще шести объектов для обслуживания автомобилей, работающих на экологичном топливе, сообщает пресс-служба губернатора региона. Новые газозаправочные станции появятся в Донецке, Гукове, Егорлыкском, Песчанокопском, Морозовском, Зимовниковском районах. Муниципалитеты, в которых запланировано возведение АЗС, должны заключить с инвестором договоров аренды земельных участков. Кроме того, местным администрациям предстоит подготовить контракты на проведение строительно-монтажных работ.

В этом году к 11 действующим газозаправочным комплексам должно прибавиться еще 13, а до 2021 года их количество должно увеличиться до 39.

«Реализация проекта позволяет снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду. Экономическая эффективность экологичных автомобилей при этом не ниже, чем у бензиновых и дизельных. Наша задача – создать новые возможности для людей», - передает пресс-служба слова губернатора региона Василия Голубева.

К 2030 в регионе должно будет действовать 62 газозаправочные станции. К 2021 году парк техники на газомоторном топливе планируют увеличить до 55 тыс. Для переоборудования и обслуживания транспорта, работающего на природном газе, будет создано десять современных сервисных центров.

Дарья Голякова