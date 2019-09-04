Погибшего в порту «Тамань» мужчину лишили страховки за отсутствие трудового договора

Расследование несчастного случая в морском порту «Тамань», когда от удара током погиб 34-летний геодезист из Москвы, пришло к выводу, что трагедия не связана с производством. Это обосновывается тем, что с мужчиной не был заключен трудовой договор на проведение работ в глубоководном тоннеле. Следовательно, семья погибшего не сможет получить страховые выплаты, сообщила председатель Краснодарского краевого профобъединения Светлана Бессараб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, несчастный случай произошел 21 февраля, когда молодой мужчина работал на территории строительства причала ООО «Тамань-Нефтегаз» в поселке Волна Темрюкского района. По данным следствия, при выполнении работ в тоннеле (морской глубоководный выпуск морских сточных вод) мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте.

Как сообщили госпожа Бессараб, комиссия, проводившая расследование этого инцидента, пришла к выводу, что «несчастный случай стал возможным по причине фактического допуска работника к производству работ не уполномоченными на это работодателем должностными лицами». Ими оказались начальник и мастер участка. С погибшим сотрудником не был заключен трудовой договор, не был проведен инструктаж по охране труда, не обеспечена электробезопасность, не выдан предусмотренный в таких случаях допуск. Работы выполнялись в отсутствие начальника участка. В настоящее время возбуждено уголовное дело со следствием работает профсоюзная техническая инспекция.

«Мы настаиваем на дополнительном расследовании несчастного случая с участием государственной инспекции труда, технической инспекции труда профобъединения, представителей энергонадзора. Считаю, что в данном случае налицо признаки трудовых отношений: работник выполнял график внутреннего трудового распорядка, подчинялся распоряжениям представителя стороны работодателя, пользовался инструментом работодателя, многие признаки говорят о неформальных трудовых отношениях. В случае признания трудовых отношений выплаты для семьи будут совсем другого порядка, двое детей погибшего от несчастного случая на производстве не останутся без пособия», - заявила Светлана Бессараб.

Дмитрий Михеенко