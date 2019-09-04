Более 200 тысяч электронных больничных оформили жители Свердловской области

В Свердловской области оформлено около 217 тыс. больничных листов в электронном виде, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования России. Ежедневно жители региона оформляют 1 тыс. электронных листков временной нетрудоспособности.

Проект реализуется в Свердловской области с 2017 года, в нем участвуют 229 медучреждений. По последним данным, порядка 4,5 тыс. работодателей могут принимать электронные больничные от своих работников. Ранее управляющий Свердловским отделением фонда социального страхования Елена Альшиц сообщала, что такие документы позволят экономить время, а также избежать подделки.