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РЖД создали аналог «Яндекс.Пробок»

ОАО «РЖД» создали аналог «Яндекс.Пробки», показывающий загруженность участков железной дороги, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило. Он напомнил, что информацию о графике ремонтных работ можно найти на сайте компании.

«Мы сделали схему динамической загрузки сети. Там уже можно как на "Яндекс.Пробки" посмотреть, где наиболее загруженные участки»,— сообщил господин Шило журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по «РИА Новости»).

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