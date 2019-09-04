РЖД создали аналог «Яндекс.Пробок»

ОАО «РЖД» создали аналог «Яндекс.Пробки», показывающий загруженность участков железной дороги, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило. Он напомнил, что информацию о графике ремонтных работ можно найти на сайте компании.

«Мы сделали схему динамической загрузки сети. Там уже можно как на "Яндекс.Пробки" посмотреть, где наиболее загруженные участки»,— сообщил господин Шило журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по «РИА Новости»).