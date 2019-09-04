Десять лет колонии получил пойманный воронежским УФСБ курьер с крупной партией героина

Вступил в силу августовский приговор Новоусманского райсуда в Воронежской области, который приговорил к 10 годам колонии строгого режима ранее судимого жителя Москвы по фамилии Мудриков за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы, оно может быть уменьшено вдвое из-за незавершенности преступления). О приговоре сообщает региональное управление ФСБ, полное имя осужденного ведомство не раскрывает.

«Пресечен очередной канал поставки крупных партий героина из Екатеринбурга в Дагестан транзитом через Воронежскую область»,— отметили в ведомстве. Там рассказали, что «в результате отработки оперативной информации» чекисты в ноябре 2018 года сняли осужденного Мудрикова с рейсового автобуса и при досмотре изъяли у него 200 г героина. Уголовное дело возбуждалось также в самом УФСБ.

Сергей Калашников