Объем погрузки на СКЖД в августе 2019 года снизился на 4,3%

В августе текущего года объем погрузки на Северо-Кавказской железной дороге составил 6,4 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот СКЖД за последний летний месяц составил 7 млрд тарифных тоннокилометров (-3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 9,2 млрд тарифных тоннокилометров (-3,3%), сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что по итогам восьми месяцев этого года грузооборот СКЖД составил около 57 млрд тарифных тоннокилометров (-0,4%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 75,4 млрд тоннокилометров (+0,6%).

Погрузка в январе-августе 2019 года составила 46,2 млн тонн (-5,4%). Каменного угля было погружено на железной дороге 7,2 млн тонн, нефти и нефтепродуктов – 13,4 млн тонн, черных металлов – 4 млн тонн, химических и минеральных удобрений – более 1,8 млн тонн.

Василий Хитрых