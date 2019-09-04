Ижкомбанк зарегистрировал новый товарный знак «Датабанк»

В конце августа принято решение о государственной регистрации товарного знака «Датабанк». Под этим наименованием планирует работать АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) после прохождения всех процедур, связанных с переименованием.

Регистрация торгового знака стала первым официальным шагом на пути к полному ребрендингу банка. Решение о проведении ребрендинга было принято на стратегической сессии с участием акционеров и менеджмента. Переименование и изменение фирменного стиля является частью новой стратегии банка, направленной как на расширении количества регионов присутствия, так и на модернизацию технологической платформы, которая позволит обновить клиентские сервисы.

«Мы официально представляем клиентам новое имя банка — Датабанк. Оно, на наш взгляд, подчеркивает, что характер изменений, которые мы в настоящее время осуществляем: наиболее современная технологическая платформа, удобные приложения для онлайн-обслуживания как физических, так и юридических лиц, актуальные финансовые продукты. При этом намерены совершенствовать свои сильные качества, которые приобрели в качестве регионального банка: гибкость, качественный сервис, фокус на клиенте. Ребрендинг для нас — стимул быть современнее, быстрее, умнее, соответствуя новому названию. А клиентам, мы надеемся, новые название и фирменный стиль помогут разглядеть в нас качества, которых они, раньше, возможно, не замечали и воспользоваться нашими услугами»,— отметил председатель правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Андрей Пономарев.

Официальное переименование с внесением соответствующих изменений в учредительные документы будет осуществлено после принятия соответствующих решений предстоящим общим собранием акционеров банка в конце октября текущего года. Для третьих лиц же банк изменит свое название после регистрации нового устава, ближе к 2020 году.