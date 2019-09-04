Пилотов упавшего на Ставрополье штурмовика нашли погибшими

На Ставрополье поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. Поиски пилотов велись с вертолета на территориях Буденновского и Новоселицкого районов. Параллельно к месту крушения был направлен наземный поисково-спасательный отряд.

Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, самолет выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. Перед происшествием он перестал выходить на связь. Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Дарья Голякова