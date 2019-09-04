АО «ПЗСП» примет участие в «Ярмарке недвижимости»

Ярмарка недвижимости пройдет 5 сентября с 12.00 до 20.00 по адресу: ул. Ленина, 72а в офисе «Строгановский» банка Клюква. В ней примут участие крупнейшие застройщики Перми, в том числе и АО «ПЗСП».

В рамках мероприятия пермяки смогут узнать об объектах недвижимости, реализуемых ПЗСП, среди которых каждый сможет выбрать подходящий вариант и сразу на месте забронировать его, а также оформить заявку на ипотечное кредитование. Помощь в выборе окажут компетентные специалисты компании.

Кстати, для всех гостей банк Клюква подготовил полезные лекции от ведущих экспертов рынка недвижимости о введении эскроу-счетов, приобретении квартир в столичных городах, о выборе квартиры с отделкой.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».