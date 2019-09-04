На Среднем Урале полиция, ФСБ и ОМОН изъяли 3 тыс. литров контрафактного алкоголя

Полиция, ОМОН и УФСБ по Свердловской области ликвидировали в селе Малобрусянское Белоярского района подпольный цех по производству алкоголя. Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВДВалерий Горелых, в ходе операции было изъято 3 тыс. л водки и коньяка.

«Задержаны восемь человек, один из них имеет судимость за кражу, незаконный оборот наркотиков, а также он дважды привлекался к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (“Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки”) »,— рассказал господин Горелых, добавив, что статья предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Фальсифицированный алкоголь изготавливали в подвале строящегося дома. При обследовании помещения полицейские обнаружили разливочные пистолеты и шланги, а также четыре емкости по 1 тыс. л каждая, в трех из которых находились жидкости для изготовления контрафактного алкоголя. Ориентировочная сумма ущерба — более 2,5 млн руб. Как сообщили в пресс-службе полиции, сейчас устанавливаются организаторы точки и торговые заведения, в которые поставлялся алкоголь.