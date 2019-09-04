Госпакет новосибирского НИИ выставлен на торги

Управление Росимущества в Новосибирской области выставило на торги 100% акций АО «НИИ автоматизированных систем планирования и управления», находящихся в федеральной собственности. Всего продаются 6335 акций по начальной стоимости в 55,6 млн руб. Торги состоятся в начале октября.

По сведениям Росимущества, в собственности НИИ находится комплекс зданий на улице Русская в Новосибирске площадью более 6,2 тыс. кв. м. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка НИИ в 2018 году — 14,3 млн руб., чистая прибыль — 824 тыс. руб.

Оксана Павлова