В Пулково могут изменить систему предполетного досмотра пассажиров

В петербургском аэропорту Пулково могут изменить систему досмотра пассажиров международных рейсов. Вопрос о возможных изменениях обсуждался на заседании координационного совета авиагавани.

В частности, предлагается перенести предполетный досмотр пассажиров международных воздушных линий из пункта пропуска в зону аэропорта перед прохождением таможенного контроля (в настоящее время досмотр производится после паспортного контроля). Данная мера позволит увеличить пропускную способность таможенной зоны.

По итогам заседания было принято решение дополнительно проработать данное предложение.