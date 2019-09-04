На довыборы депутатов городской Думы Новороссийска заявились шесть кандидатов

На дополнительные выборы депутатов городской Думы Новороссийска по избирательным округам № 23 и 25 примут участие представители от четырех парламентских партий и два самовыдвиженца. Об этом глава города-героя Игорь Дяченко сообщил на своей страничке в соцсетях.

Довыборы в городскую Думу состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Кампания пройдет на восьми участках Приморского района Новороссийска. В помещениях для избирательных комиссий уже установили металлодетекторы и видеокамеры, а также кнопки тревожной сигнализации.

По словам Игоря Дяченко, голосующим и юбилярам в Единый день голосования будут вручаться обложки на паспорта и кружки с символикой Новороссийска. На каждом избирательном участке организована развлекательная программа, продумана работа торговых точек.

Дмитрий Михеенко