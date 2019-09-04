Глава Удмуртии призвал изменить подход при проведении конкурсов в сфере культуры и образования

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал изменить подход при проведении конкурсов в сфере культуры и образования. По его мнению, на данный момент они проводятся для узкого круга людей.

«Давайте посмотрим на наши все конкурсы, которые ориентированы на детей и подростков. Я вчера был в алнашском музее Ашальчи Оки, удмуртской поэтессы, врача. Для Удмуртии это значимый и великий человек. Если я спрошу, кто-то знает о конкурсе ее имени? Я сомневаюсь, что здесь будет лес рук. На мой взгляд, это стыдно и плохо. У нас есть конкурс имени Ашальчи Оки, премия композитора Геннадия Корепанова-Камского. Мы проводим их для какой-то узкой категории, а как мы тогда хотим передать молодым людям информацию об истории, ценностях и культуре?»,— сказал господин Бречалов на аппаратном совещании властей региона.

Глава Удмуртии распорядился провести «перезагрузку» таких конкурсов и обратил внимание на мероприятия, которые могут быть приурочены к празднованию 100-летия музея Кузебая Герда и 180-летию со дня рождения Петра Чайковского. «У нас была заявка еще с 2017 года, чтобы сделать конкурс детский, необходимо подготовить этое»,— добавил Александр Бречалов.