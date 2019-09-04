Челябинский завод банкротит бывшего партнера учредителя «Речелстроя»

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о признании банкротом предпринимателя Михаила Деля. Документы направило ЗАО «Челябинский завод сверхтвердых материалов». По данным картотеки арбитражных дел, размер требований кредитора составляет более 1 млн руб. Заявление пока не принято к рассмотрению.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года Михаил Дель подал заявление о банкротстве своего бывшего партнера – учредителя строительной компании «Речелстрой» (в ноябре 2018 года введено конкурсное производство, не достроено шесть домов в микрорайоне «Чурилово Lake City») и депутата Челябинской городской думы Андрея Пязока. Сумма требований кредитора составляет 5,5 млн руб. Очередное заседание по этому делу состоится 12 ноября.