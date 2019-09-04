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Сельскую амбулаторию в Гамово построят за 50 млн рублей

Контракт на строительство сельской врачебной амбулатории в селе Гамово Пермского муниципального района будет заключен с пермским ООО «Мастер». Это следует из протокола подведения итогов электронного аукциона, проводившегося краевым минзакупок. При начальной стоимости контракта в 51,4 млн руб. ООО «Мастер» оценило свои услуги в 50,9 млн руб. Второй участник аукциона — ООО «Подводречстрой» предложил цену в размере 51,2 млн руб.

Амбулатория спроектирована на 60 посещений в смену. Строительство требуется завершить до конца второго квартала 2020 года.

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