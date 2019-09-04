«Оренбург» сыграет в 1/16 финала Кубка России с московским «Чертаново»

В среду, 4 сентября, в Москве состоялась жеребьевка пар 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2019/20. Именно с этой стадии начинают борьбу клубы, выступающие в Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург» в 1/16 финала турнира встретится в гостях со столичным «Чертаново». Матч пройдет 25 или 26 сентября, о точной дате будет сообщено дополнительно. Победитель противостояния в 1/8 финала сыграет с победителем пары «Химки» — «Рубин» (Казань).

Победитель Кубка России получит путевку в Лигу Европы. Наивысшим достижением «Оренбурга» в турнире является выход в полуфинал в 2015 году.

Андрей Сазонов