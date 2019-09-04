Прокуратура запросила реальные сроки для обвиняемых в мошенничестве полковников ФСБ в Самаре

Прения по делу о мошенничестве с участием полковников УФСБ по Самарской области стартовали в Самарском гарнизонном военном суде. Об этом “Ъ-Волга” рассказал адвокат Андрей Карномазов.

Представитель гособвинения попросил суд отправить замначальника службы экономической безопасности областного УФСБ Сергея Гудованого на 21 год в колонию строгого режима и обязать его уплатить штраф в размере 106 млн руб. Для его коллеги Александра Переточкина прокуратура добивается десяти лет в колонии строгого режима. Начальник отдела «М» УФСБ по Самарской области Павел Чермашенцев, по мнению гособвинителя, заслуживает 6,5 лет колонии общего режима и штрафа в 500 тыс. руб. Кроме того, прокуратура просит лишить обвиняемых званий, а Сергея Гудованого и Александра Переточкина – орденов Мужества.

Сергей Гудованый был задержан 11 апреля минувшего года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО МО «ТНП» Олега Павлова.

Ранее при обыске в квартире Сергея Гудованого было изъято около 80 млн руб., оружие и боеприпасы. По его словам, из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, остальные он получил от одного из посредников.

Георгий Портнов