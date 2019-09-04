«Крылья Советов» сыграют в 1/16 финала Кубка России с московским «Торпедо»

В среду, 4 сентября, в Москве состоялась жеребьевка пар 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2019/20. Именно с этой стадии начинают борьбу клубы, выступающие в Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самарские «Крылья Советов» начнут борьбу за Кубок России с московским «Торпедо», возглавляющим на данный момент турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Матч пройдет 25 или 26 сентября, о точной дате сообщат позже. Победитель противостояния в 1/8 финала сыграет с победителем пары «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва).

Победитель Кубка России получит путевку в Лигу Европы. Наивысшим достижением «Крыльев Советов» в турнире является выход в финал в 2004 году.

Андрей Сазонов