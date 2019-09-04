«Парма» сыграла первые матчи в предсезонной подготовке

Баскетболисты «Пармы» провели второй товарищеский матч в период предсезонной подготовки. Соперником пермского клуба стал литовский «Нептунас». Поединок закончился со счетом 84:77 в пользу прибалтийской команды. Самым результативным у пермяков стал Максим Григорьев, набравший 20 очков. Ранее «Парма» встречалась с литовским клубом «Пренай» и также уступила — 79:84.

Весь ближайший месяц наша команда продолжит сборы в Литве, где примет участие в двух турнирах. «В целом по ходу сборов команд встретимся с серьезными соперниками. Это будет хорошей и интересной подготовкой к сезону в Лиге ВТБ и Кубку России»,— заявил перед началом сборов главный тренер «Пармы» Казис Максвитис.