Реконструкцию бульвара Советской Армии завершат к сентябрю 2020 года

В Перми началась реконструкция бульвара Советской Армии. Как сообщается на сайте мэрии, подрядчик восстановит два фонтана, обновит тротуары, установит скамейки и опоры освещения. Мемориал Уральскому добровольческому корпусу оборудуют подсветкой. На бульваре также высадят 60 деревьев и 80 кустарников и многолетних растений.

Благоустройство площади у танка с устройством архитектурной подсветки постамента закончат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участка от улицы Революции до улицы Швецова – в сентябре 2020 года.