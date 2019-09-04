В Свердловской области для стимулирования строительства жилья выделено 2,5 млрд рублей

За 2019 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для стимулирования жилищного строительства в Свердловской области выделено 2,5 млрд руб. По данным регионального правительства, эти средства будут направлены на возведение детских садов, школ, а также развитие транспортной инфраструктуры.

«Порядка 1,7 млрд руб. поступило из федерального бюджета. Эти средства были предусмотрены в рамках соглашения, заключенного между министерством строительства России и региональным правительством. Еще 720,6 млн руб. и 59 млн руб. поступили из областной и местной казны соответственно»,— сообщили в правительстве Свердловской области. Региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков полагает, что программа по позволит выполнить задачу по введению более 3 млн кв. м до 2024 года. В этом году средства по программе стимулирования жилищного строительства направлены на освоение Академического и Солнечного районов Екатеринбурга.