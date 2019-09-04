За последние 5 лет пентхаусы в Ижевске подорожали на 17%

Средняя стоимость пентхауса в Ижевске в 2019 году составляет 6,63 млн руб., что на 17% больше, чем пять назад. За эту цену в столице Удмуртии можно приобрести четыре однокомнатные квартиры, сообщает пресс-офис сервиса «Авито». Пять лет назад пентхаус был равноценен трем «однушкам».

Дороже всего пентхаусы стоят в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В 2019 году их средняя цена в обозначенных городах составляет 52,7 млн руб., 32,4 млн руб., 22,9 млн руб., 20,8 млн руб. и 19,3 млн руб. соответственно. Наиболее бюджетные пентхаусы обнаружили в Омске, Симферополе и Волгограде — их средняя стоимость составляет 3,8 млн руб., 5 млн руб. и 6,62 млн руб. Ижевск занимает 4-е место по доступности такого жилья среди городов России.

Наибольший рост цен на пентхаусы за последние пять лет зафиксировали в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Севастополе — он составил 101%, 100% и 73%. Сильнее всего такая недвижимость подешевела в Омске, Симферополе и Самаре — на 57%, 52% и 17%.