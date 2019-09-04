Тамбовский бизнес стал больше кредитоваться в первом полугодии

В первом полугодии 2018 года юридические лица в Тамбовской области взяли кредитов на 50,3 млрд руб. Это на 20,4% больше, чем в январе-июне 2018-го, сообщает региональное отделение Банка России. «С начала 2019-го в области отмечается высокий темп роста кредитования реального сектора экономики»,— сказали там.

В ЦБ уточнили, что больше всего кредитов взяли представители сельскохозяйственной отрасли (29,4%), оптовой и розничной торговли (21,1%), обрабатывающих производств (20,4%). Отмечается, что 34,8% или 17,5 млрд руб. в общем объеме выданных кредитов приходится на выдачи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Увеличилась и закредитованность тамбовского бизнеса. Его совокупный долг перед банками (речь об остатках не выплаченных кредитов, а не о «просрочке») на 1 июля составил 129,9 млрд руб., увеличившись с начала года на 7,8%. Еще больше показатель вырос у малого бизнеса — на 12,6%, до 39,9 млрд руб.

Сергей Калашников