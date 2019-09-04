Ревизоры проверят расходование бюджетных средств на строительство челябинского конгресс-холла

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области совместно с прокуратурой региона начала проверку эффективности расходования бюджетных средств на строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс, который изначально планировали сдать к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. В итоге будет дана оценка деятельности хозпартнерства «Конгресс-холл», которое занимается распоряжением инвестициями, заключение будет направлено в прокуратуру, сообщает пресс-служба КСП региона.

Конгресс-холл на двух берегах реки Миасс планировали сдать летом 2020 года к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске. Первоначально объявленная цена проекта была 9 млрд руб., но потом она выросла вдвое. Сейчас на объекте ведутся земляные работы. Когда стало понятно, что здание построить не успеют, резервный конгресс-холл «Таганай» на улице Труда был объявлен основной площадкой проведения саммитов. В июле президент Владимир Путин объявил о переносе основной части мероприятий в рамках встречи представителей стран ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург. Власти Челябинской области пообещали в срок достроить все объекты, запланированные к саммитам.