Омская гимназистка попала в больницу после обрушения штукатурки

Ученица 10 класса омской гимназии №88 пострадала при обрушении штукатурки в коридоре на первом этаже здания, сообщила пресс-служба мэрии. Ранее местные СМИ написали, что на голову девочки упала потолочная плитка, а ученицу госпитализировали с сотрясением мозга.

По информации городской администрации, штукатурка сначала упала на подвесной потолок, а затем уже на ученицу. «Девочка была оперативно доставлена в травматологическую больницу №3, где ей диагностирован ушиб мягких тканей»,— говорится в сообщении мэрии. Сейчас специальная комиссия департамента образования обследует состояние штукатурки.

В гимназии тоже заявили, что пресса «сильно преувеличила» произошедшее. «С девочкой все в порядке, она чувствует себя прекрасно, никакого сотрясения мозга нет»,— сказал “Ъ-Сибирь” директор гимназии Виталий Воронов.

По данным мэрии Омска, в этом году в гимназии №88 отремонтировали лестницы, покрасили стены, установили подвесной потолок и выполнили другие работы. Общая сумма ремонта составила 1,7 млн руб. «Там, где произошло происшествие, работы не проводились — на этом участке был смонтирован подвесной потолок. Все потенциально опасные участки приведут в надлежащее состояние»,— пояснили в администрации.

Юлия Сасевич