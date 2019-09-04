Майкл Калви хочет собраться с инвесторами

Майкл Калви просит отпустить его на собрание инвесторов Baring Vostok, которое состоится 25-26 сентября. Защита главы инвестфонда направила прошение в Следственный комитет. В начале июня адвокат ходатайствовал, чтобы Майклу Калви, который находится под домашним арестом, позволили посетить Петербургский международный экономический форум. Тогда прошение так и не было одобрено. Отпустят ли Майкла Калви на этот раз? Выяснял Александр Рассохин.

Каждый год последние 25 лет Майкл Калви встречал в Москве инвесторов из Европы, Северной Америки, Азии и с Ближнего Востока. Но на этот раз традиция может быть нарушена. С февраля глава Baring Vostok проходит обвиняемым по делу о хищении 2,5 млрд из банка «Восточный» и находится под домашним арестом. А поэтому чтобы принять участие в собрании инвесторов компании, нужно получить разрешение следователей, сообщил “Ъ FM” адвокат инвестора Дмитрий Клеткочкин: «3 сентября подал ходатайство с просьбой следствию разрешить господину Калви посетить собрание партнеров фондов Baring Vostok. У следствия формально трое суток для разрешения этого ходатайства, после чего они дадут какой-то ответ».

Такие встречи продвигают российский рынок для иностранных инвесторов, а потому в Baring Vostok надеются на положительное решение следователей, сообщил в разговоре с “Ъ FM” представитель компании. Рассчитывают на это и многие бизнесмены, подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты Елены Дыбова: «Мы все ожидаем, что произойдут действительно определенные сдвиги. Есть понимание, что решение, наверное, все-таки будет более взвешенным, выверенным. Поэтому основная часть предпринимательского сообщества, конечно, рассчитывает на то, что оно будет положительным. Есть определенные сигналы, которые мы с вами видели — все-таки он теперь под домашним арестом».

Сам Майкл Калви называет уголовное дело против себя результатом конфликта с другим акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном, и настаивает, что невиновен. Но если его отпустят на собрание инвесторов, можно ли сказать, что это позитивный сигнал? Управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан скептически смотрит на такой расклад: «Что тут позитивный шаг? Что барин отпускает раба на собрание акционеров? Просто мы знаем, что закона нет, и понимаем, что происходит. У нас вон Артем Аветисян читает лекцию о корпоративном управлении на Восточном форуме, то есть уровень цинизма такой… Что мы обсуждаем?»

Но что будет значить послабление для Калви? Особенно когда во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Коллега бизнесмена, президент инвестиционной группы «Московский партнеры» Евгений Коган считает, что это даст надежду на скорое завершение дела: «Все зависит только от одного. Если действительно наши руководители решили, что пора эту игру заканчивать, все это дело как-то свернуть, значит, это будет свернуто. Если же еще рано, значит, эта просьба вряд ли будет услышана.

Потому что собрания акционеров не сильно вдохновляют и не сильно интересуют нашу любимую власть».

О том, что к делу много вопросов, давно говорит бизнес-сообщество. Предприниматели с самого начала вступались за Майкла Калви и даже готовы были заплатить многомиллионный залог. Среди тех, кто стоял в авангарде этой поддержки, первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. При этом он подозревает, что в этом году 25-летняя традиция нарушится и Калви не будет на собрании инвесторов Baring Vostok: «Мне кажется, следствие находится в тяжелой ситуации по многим признакам. Им предъявить-то, в общем, нечего, материала у них нет для того, чтобы дело сшить. Кто-то за это должен отвечать. Столько людей страдают — без вины виноватые.

Пока они не определят, кто за это ответит, до тех пор будут продолжаться домашние аресты и содержание под стражей».

На днях министр экономического развития Максим Орешкин призвал как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви. Впрочем, в положительную для инвестора сторону или нет — вопрос до сих пор открытый. Возможно, ответ на него и прозвучит на Восточном экономическом форуме.

В понедельник суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» — более 300 млрд акций или 40% капитала. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску кредитной организации.