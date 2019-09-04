Администрация Ростова планирует ввести единого оператора общественного транспорта

Директор департамента транспорта Ростова Христфор Ермашов в интервью Donnews высказался за обслуживание общественного транспорта Ростова единым оператором. Он отметил, что для этого не обязательно, чтобы всех перевозила одна компания, так как другие перевозчики смогут работать с ней на условиях франшизы или субаренды.

По словам господина Ермашова, реализация этой идеи позволит решить сразу несколько проблем.

«Каждый день мы слышим, что есть подвижной состав, но нет водителей. При этом когда водитель нарушает правила, его увольняют, он просто переходит на работу в другое предприятие. Когда будет единый оператор, такому водителю просто некуда будет идти. Надо будет работать с соблюдением всех правил. Можно также создать при едином операторе центр по подготовке и повышению квалификации водителей. Это одно из мероприятий по решению проблемы дефицита водительского состава», - сказал чиновник.

Кроме того, единый оператор позволит ввести в Ростове пересадочные и единые тарифы, а также улучшить обслуживание на нерентабельных, но необходимых маршрутах.

Дарья Голякова