Собственник НТО у ТЦ «Петропавловский» добровольно демонтировал объекты

Собственник земельного участка возле ТД «Петропавловский» добровольно снес незаконно возведенные торговые объекты. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Земельный участок, расположенный на ул. Куйбышева, 36 (у ТЦ «Петропавловский», расположен на территории культурного наследия регионального значения «Комсомольский проспект». На участке запрещена установка нестационарных торговых объектов на срок более четырех месяцев. Здесь также существует ограничение по предельной высоте строительства — 0 метров, за исключением мемориалов, фонтанов, опор освещения, скульптур, объектов благоустройства. Тем не менее один из пермских бизнесменов установил на участке два объекта. Мэрия обратилась с иском в суд, и собственник, не дожидаясь решения суда, в добровольном порядке демонтировал торговые объекты.

98% долей ООО "ТД "Петропавловский" принадлежат Игорю Ярушину, бывшему гендиректору пермского магазина "Детский мир".

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в городе продолжается демонтаж незаконных НТО, ведется исковая работа в судах. С начала года в Перми снесено уже 210 нестационарных торговых объектов.