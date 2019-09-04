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Минэкономразвития РФ внесло инвестора ТОСЭР в Далматово в список резидентов

ООО «Промышленно-технический центр – ДО», планирующее открыть предприятие по выпуску минеральной воды в Далматово, внесено в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), который ведет Минэкономразвития России. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Курганской области.

Компания стала вторым зарегистрированным резидентом ТОСЭР Далматово. Она намерена реализовать в моногороде Зауралья проект стоимостью 28 млн руб. и создать в первый год не менее десяти рабочих мест.

Помимо Далматово, статус ТОСЭР в Курганской области имеют Катайск и Варгаши. В общей сложности федеральное министерство зарегистрировало пять резидентов этих территорий.

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