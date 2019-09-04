Житель Саратова получил грант на развитие фиктивной организации

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с грантами (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что с 2014 года по 2015 год обвиняемый оформил на подставное лицо ООО «Текстиль-Мастер», которое фактически не вело никакую деятельность, и обманул городскую администрацию на 318 тыс. руб. Он обратился в мэрию с заявлением на участие в конкурсе на получение гранта. По его заявке было принято положительное решение и перечислены денежные средства. Обвиняемый представил в администрацию финансовые документы с недостоверными сведениями, подтверждающими целевое использование гранта на приобретение оборудования и хозяйственные нужды предприятия.

Марина Ковалева