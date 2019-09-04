ТРЦ «Планета» планируется сдать к концу 2020 года

Девелопер строящегося на месте бывшего ипподрома ТРЦ «Планета», Malltech, сообщил о намерении ввести объект в строй в IV квартале 2020 года. Согласно распространенному в СМИ пресс-релизу, работы ведутся соответствии с графиком: сейчас возводится железобетонный каркас наземной части здания и производится прокладка внутриплощадочных инженерных коммуникаций, среди которых системы канализации, водо- и теплоснабжения. Параллельно осуществляется строительство подземного паркинга: возводятся стены, колонны и перекрытия.

Архитектурный дизайн-концепт ТРЦ разработан португальской компанией Sonae Sierra. Общая площадь объекта составит 150 тыс. кв. м, арендопригодной — 83 тыс. кв. м.

В числе якорных арендаторов ТРЦ «Планета» планируются продуктовый гипермаркет, магазин товаров для дома, кинотеатр, парк развлечений для детей, а также крупные российские и международные бренды. Всего концепция ТРЦ «Планета» в Перми предусматривает наличие 185 магазинов и 19 точек общественного питания.

По информации "Ъ-Прикамье", у девелопера ТРЦ пока нет никаких заключенных соглашений с арендаторами.