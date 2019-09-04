Власти Татарстана продлят резервирование земель под ВСМ Москва-Казань на три года

Татарстанское правительство планирует продлить резервирование земельных участков для госнужд под строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань на три года. Проект постановление опубликован на портале кабмина республики.

Речь идет о 415 участках в Казани и Зеленодольском районе. Права собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов участков будут ограничены в части возведения жилых, производственных, культурно-бытовых зданий, проведении оросительных, осушительных, культуротехнических и других мелиоративных работ, а также в части строительства прудов и иных водных объектов.

В данный момент проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 7 сентября этого года.

В 2016 году правительство Татарстана уже резервировало земельные участки в Казани и Зеленодольском районе под строительство ВСМ на три года.

"Ъ-Казань"