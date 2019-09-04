В Самаре запретят продажу алкоголя

Запрет на розничную продажу алкоголя будет введен в Самаре в субботу, 7 сентября. Соответствующий документ за подписью исполняющего обязанности первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова опубликован на сайте регионального правительства.

Запрет будет введен в связи с проведением фестиваля студентов «Мы - будущее России». Мера будет действовать с 10:00 до 19:00 (MSK+1). Ее введут в границах ул. Кубышева от ул. Красноармейской до ул. Венцека. На нечетной стороне в центре города запрет будет введен в районе домов № 145 - 81, на четной стороне - в районе зданий - № 128 - 66.

Георгий Портнов