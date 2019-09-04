Застройщики «Златоулочки» пойдут под суд за обман дольщиков на 400 млн рублей

Прокуратура Красноярского края направила на рассмотрение суда дело в отношении руководителей строительных фирм ООО «Злата» и ООО «Золотая горка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Осенью 2016 года региональный главк МВД России возбудил уголовное дело о хищении средств инвесторов жилого комплекса «Златоулочка», который планировалось возвести в Емельяновском районе под Красноярском. Речь шла о семи многоквартирных домах и пяти коттеджных поселках. Потерпевшими по нему были признаны более 200 граждан и организаций, не получивших в собственность оплаченные ими индивидуальные жилые дома и квартиры. Суммарный ущерб составил свыше 400 млн руб.

«Сложность расследования уголовного дела заключалась в проведении значительного числа судебных экспертиз, отсутствии бухгалтерских и иных финансово-хозяйственных документов, активном противодействии со стороны обвиняемых, которые любыми способами пытались ввести следствие в заблуждение относительно фактических обстоятельств совершенных ими преступлений»,— рассказали в краевой прокуратуре.

Илья Николаев