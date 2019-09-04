В Пермском экспортном форуме подтвердили свое участие уже 40 спикеров

Свое участие во Втором межрегиональном экспортном форуме подтвердили около 40 приглашенных, сообщили "Ъ-Прикамье" в краевом Минэкономразвития. Среди них глава Удмуртии Александр Бречалов, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков.

Среди подтвердивших свое участие (список есть в распоряжении "Ъ-Прикамье") — гендиректор и управляющий партнер Paper Planes Consulting Agency Илья Балахнин, основатель и председатель совета директоров ООО «Глобал Рус Трейд» Анна Нестерова, глава Minea Brandenburg GmbH Карстен Швер.

Форум пройдет в Перми 26–27 сентября на площадке завода имени Шпагина. Организаторы ожидают, что в деловой программе форума примут участие около ста российских и зарубежных спикеров.

Ранее сообщалось, что к участию приглашены председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, предприниматель, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава EBAY в России Илья Кретов и другие.