В Челябинске продают семейный ресторан Pushkin

В Челябинске выставили на продажу двухэтажный семейный ресторан Pushkin, который располагается в горсаду им. А.С. Пушкина. Стоимость бизнеса – 950 тыс. руб., заведение располагается в помещении на условиях аренды, предприниматели ежемесячно платят 200 тыс. руб. собственнику здания. Объявление о продаже опубликовано на Avito.

Семейный ресторан Pushkin открылся в городском саду в апреле прошлого года. Он занимает двухэтажное здание общей площадью 500 кв. м с летней верандой. На первом этаже работает ресторан с игровой зоной для детей. На втором этаже организованы банкетные залы, стилизованные под рабочий кабинет с библиотекой, бальную залу и комнату няни поэта Арины Родионовны.

Владельцы ресторана продают его вместе с сайтом и социальными сетями, технологическими картами по приготовлению блюд из меню. Также работать остаются обученный персонал и аниматоры. В качестве причины продажи указывается желание собственника инвестировать в другие бизнес-проекты.