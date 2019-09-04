Финский специалист покинул пост главного тренера «Кузбасса»

Волейбольный клуб «Кузбасс» досрочно прекратил сотрудничество с главным тренером команды Туомасом Саммелвуо. Как сообщила пресс-служба клуба, контракт расторгнут по инициативе финского специалиста, «что является беспрецедентным для российского волейбола». У тренера был действующий пятилетний контракт с «Кузбассом» до конца сезона 2021-2022 годов.

Туомас Саммелвуо возглавил команду перед началом сезона 2016-2017 года. Под его руководством «Кузбасс» завоевал серебряные медали Кубка России в 2017 году, дебютировал в Кубке Европейской конфедерации волейбола, где дошел до полуфинала, а в мае 2019 года впервые в своей истории стал чемпионом России. Господин Саммелвуо назвал победу в чемпионате чудом.

Как ранее сообщалось, в конце июля Международная федерации волейбола объявила, что Кемерово вошел в число десяти городов России, где пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Он будет проходить в стенах многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-арена» на территории будущей Московской площади в столице Кузбасса. Строительство объекта должно начаться в январе 2020 года.

Юрий Зуев